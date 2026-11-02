Тест: Угадайте 8 фильмов СССР по квартирам! Позор вам, если не наберёте хотя бы 6/8!
Героев советских фильмов вы узнаёте с первого взгляда, а их квартиры? Попробуйте определить восемь картин только по интерьерам. На кадрах не будет их жильцов, так что придётся приглядеться к мебели и обоям. Проверим, насколько внимательно вы смотрели любимое кино!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Осенний марафон», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин, © «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стоит появиться знакомому актёру, и название фильма вспоминается само собой. А если оставить в кадре только комнату? Стол, шкаф и кресла вдруг перестают казаться такими уж приметными, ведь похожая мебель стояла во многих советских квартирах. Присмотритесь к деталям и выберите, в каком фильме вы видели каждый интерьер. Впереди восемь вопросов. За каждый верный ответ начисляется один балл. Попробуйте обойтись без ошибок!
Сколько квартир удалось узнать без жильцов? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте определить советский фильм по трём словам, продолжить реплики героев Анатолия Папанова и ответить на школьные вопросы за 20 секунд. Получится пройти все три без ошибок?