Стоит появиться знакомому актёру, и название фильма вспоминается само собой. А если оставить в кадре только комнату? Стол, шкаф и кресла вдруг перестают казаться такими уж приметными, ведь похожая мебель стояла во многих советских квартирах. Присмотритесь к деталям и выберите, в каком фильме вы видели каждый интерьер. Впереди восемь вопросов. За каждый верный ответ начисляется один балл. Попробуйте обойтись без ошибок!