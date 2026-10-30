Тест: Спорим, вы не узнаете все 8 фильмов СССР о спорте по одному кадру?
На экране — знакомое лицо, спортивная форма и решающий момент. Кажется, название фильма вот-вот вспомнится… Но получится ли обойтись без подсказок? Проверьте, насколько хорошо вы помните советское кино о спорте!
Обложка © Кадр из фильма «Запасной игрок», режиссёр Семён Тимошенко, сценарист Семён Тимошенко. Кадр из фильма «Первая перчатка», режиссёр Андрей Фролов, сценарист Александр Филимонов. Кадр из фильма «Куколка», режиссёр Исаак Фридберг, сценарист Игорь Агеев. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
30 октября в России отмечают День тренера. Советские режиссёры не раз показывали, что происходит по обе стороны от скамейки запасных: как наставники ищут подход к упрямым подопечным, чем оборачивается погоня за рекордами и почему талант ещё не гарантирует победу. В этот праздник Life.ru предлагает узнать восемь фильмов по кадрам. Здесь есть и любимые комедии, и драмы, после которых совсем иначе смотришь на цену спортивного успеха.
Сколько баллов удалось набрать? На Life.ru есть ещё три испытания для вашей памяти. Попробуйте узнать семь советских фильмов по сценам ссор, вспомнить восемь картин с Николаем Караченцовым по кадру и назвать восемь книг по первой строчке. Слабо пройти все три без единой ошибки?