Тест: Спорим, вы не узнаете все 8 фильмов СССР о спорте по одному кадру?

30 октября в России отмечают День тренера. Советские режиссёры не раз показывали, что происходит по обе стороны от скамейки запасных: как наставники ищут подход к упрямым подопечным, чем оборачивается погоня за рекордами и почему талант ещё не гарантирует победу. В этот праздник Life.ru предлагает узнать восемь фильмов по кадрам. Здесь есть и любимые комедии, и драмы, после которых совсем иначе смотришь на цену спортивного успеха.