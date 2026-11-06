Тест: Догадайтесь, что означают эти 8 устаревших слов из русских рассказов, и не подведите бабушку!
Классику легко читать, пока знакомое с виду слово не меняет смысл целой сцены. 6 ноября, в день рождения Мамина-Сибиряка, Life.ru предлагает проверить, насколько хорошо вы понимаете язык русских рассказов. Ответьте на 8 вопросов и выясните, нужны ли подсказки на полях.
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Бывало такое: читаете рассказ, встречаете незнакомое слово и просто перескакиваете через него? Сюжет вроде бы понятен, но воображение уже подставляет в сцену совсем другие вещи. Мы выбрали восемь слов из прозы Мамина-Сибиряка, Тургенева и Чехова. Одни ещё встречаются в разговоре, другие заставляют тянуться к словарю. Попробуйте разобраться без сносок и выяснить, насколько точно вы представляли сцены из знакомых книг.
Сколько слов вы узнали без подсказок? Продолжить проверку можно в других тестах Life.ru: отгадайте загадки Самуила Маршака, узнайте советские фильмы по квартирам или ответьте на школьные вопросы на время.