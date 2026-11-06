Бывало такое: читаете рассказ, встречаете незнакомое слово и просто перескакиваете через него? Сюжет вроде бы понятен, но воображение уже подставляет в сцену совсем другие вещи. Мы выбрали восемь слов из прозы Мамина-Сибиряка, Тургенева и Чехова. Одни ещё встречаются в разговоре, другие заставляют тянуться к словарю. Попробуйте разобраться без сносок и выяснить, насколько точно вы представляли сцены из знакомых книг.