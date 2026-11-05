5 ноября в Великобритании отмечают Ночь Гая Фокса. По этому поводу предлагаем вспомнить советское кино, в котором персонажи появлялись в масках. На экране это мог быть цирковой номер, праздничный вечер или встреча с таинственным незнакомцем. Перед вами шесть кадров и по четыре названия фильма к каждому. Имена героев вспоминать не обязательно, достаточно узнать саму картину. За правильный ответ начисляйте один балл.