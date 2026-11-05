Тест: Назовите 6 фильмов СССР по героям в масках! Или без лиц актёров вы уже ничего не помните?
Одним маска нужна для выступления, другим для праздника, а третьим для подводных приключений. Мы взяли шесть кадров из советского кино, на которых герои скрывают лица. Попробуйте вспомнить названия фильмов и доказать, что любимые картины вы узнаёте даже без лиц актёров.
Обложка © Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков. Кадр из фильма «Принцесса цирка», режиссёр Светлана Дружинина, сценарист Светлана Дружинина
5 ноября в Великобритании отмечают Ночь Гая Фокса. По этому поводу предлагаем вспомнить советское кино, в котором персонажи появлялись в масках. На экране это мог быть цирковой номер, праздничный вечер или встреча с таинственным незнакомцем. Перед вами шесть кадров и по четыре названия фильма к каждому. Имена героев вспоминать не обязательно, достаточно узнать саму картину. За правильный ответ начисляйте один балл.
Кадр из какого фильма оказался самым сложным? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте угадать советские фильмы по квартирам без жильцов, определить кино СССР по трём словам и ответить на школьные вопросы на время. Слабо пройти все три без ошибок?