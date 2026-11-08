Тест: Вспомнить продолжение этих 6 легендарных шуток КВНа смогут только самые весёлые и находчивые!
Одни шутки КВН мы помним вместе с голосами любимых игроков, а у других никак не можем вспомнить последнее слово. В 65-летие первого эфира Life.ru предлагает продолжить шесть реплик разных команд. Проверим, сможете ли вы попасть в оригинальную концовку без подсказок!
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Стоит услышать начало знакомой шутки, и в голове уже звучит ответ. Но иногда память подсовывает свою версию, которая тоже кажется смешной. 8 ноября исполняется 65 лет со дня первого эфира КВН, состоявшегося в 1961 году. Вспомним реплики, над которыми смеялись зрители разных поколений. Перед вами шесть вопросов и по четыре варианта продолжения. Выбирайте тот, который действительно прозвучал со сцены, и начисляйте себе по баллу за каждый верный ответ.
Какую концовку вы вспомнили мгновенно, а какая застала врасплох? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте узнать советские фильмы по героям в масках, определить регионы России по очертаниям и отличить детали традиционных костюмов разных народов. Сможете пройти все три теста без подсказок?