Стоит услышать начало знакомой шутки, и в голове уже звучит ответ. Но иногда память подсовывает свою версию, которая тоже кажется смешной. 8 ноября исполняется 65 лет со дня первого эфира КВН, состоявшегося в 1961 году. Вспомним реплики, над которыми смеялись зрители разных поколений. Перед вами шесть вопросов и по четыре варианта продолжения. Выбирайте тот, который действительно прозвучал со сцены, и начисляйте себе по баллу за каждый верный ответ.