Стоит увидеть Шурика или Новосельцева, и название фильма вспоминается само собой. А вот продолжение конкретного эпизода иногда теряется в памяти. Мы остановили восемь советских картин перед действием, которое вам предстоит вспомнить. Присмотритесь к кадру, прочитайте вопрос и выберите один из четырёх вариантов. За каждый верный ответ начисляйте один балл. Только не включайте фильм для проверки раньше времени!