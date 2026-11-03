Тест: Вспомните продолжение 8 сцен из кино СССР! На одном знакомом кадре до финала не доедете!
Знакомые лица, любимые реплики и сцены, которые вы видели десятки раз. Кажется, здесь невозможно ошибиться. Но сможете ли вы вспомнить, что герои сделали секунду спустя? Ответьте на 8 вопросов по советским фильмам и проверьте, насколько хорошо вы знаете их в деталях.
Обложка © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин
Стоит увидеть Шурика или Новосельцева, и название фильма вспоминается само собой. А вот продолжение конкретного эпизода иногда теряется в памяти. Мы остановили восемь советских картин перед действием, которое вам предстоит вспомнить. Присмотритесь к кадру, прочитайте вопрос и выберите один из четырёх вариантов. За каждый верный ответ начисляйте один балл. Только не включайте фильм для проверки раньше времени!
На какой сцене пришлось задуматься? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте узнать советские фильмы по квартирам без жильцов, определить кино по трём словам и ответить на школьные вопросы за 20 секунд. Получится пройти все три теста без ошибок?