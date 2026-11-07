Тест: А вам под силу узнать 8 героинь Рины Зелёной по цитатам? Одной Тортилой здесь не отделаетесь!
Мудрая черепаха, невозмутимая квартирная хозяйка, болтливая домработница говорили одним голосом, но путать их реплики всё-таки не стоит. В день рождения Рины Зелёной 7 ноября Life.ru предлагает узнать семь её героинь по одной фразе. Сможете обойтись без единой ошибки?
Обложка © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина. Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов. Кадр из фильма «Девушка без адреса», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Леонид Ленч.
Рине Зелёной хватало нескольких минут на экране, чтобы зрители запомнили её героиню на десятилетия. Она могла превратить в событие обычный разговор о помаде или визит к начальству, а её интонации хочется повторять даже спустя годы. 7 ноября исполняется 125 лет со дня рождения актрисы. Вспомним семь её ролей и проверим, кому принадлежали эти слова. За каждый правильный ответ начисляйте один балл.
Какую героиню вы узнали сразу, а какая заставила задуматься? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте вспомнить продолжение восьми сцен из советского кино, узнать регионы России по очертаниям и определить народы России по деталям традиционного костюма. Получится пройти все три теста без ошибок?