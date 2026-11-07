Рине Зелёной хватало нескольких минут на экране, чтобы зрители запомнили её героиню на десятилетия. Она могла превратить в событие обычный разговор о помаде или визит к начальству, а её интонации хочется повторять даже спустя годы. 7 ноября исполняется 125 лет со дня рождения актрисы. Вспомним семь её ролей и проверим, кому принадлежали эти слова. За каждый правильный ответ начисляйте один балл.