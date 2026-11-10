Тест: Узнайте советский фильм по технологиям в кадре! Слабо набрать хотя бы 5 из 7?

Машину времени вы, может, и узнаете. А что насчёт других необычных устройств из советского кино? Во Всемирный день науки Life.ru предлагает назвать все семь фильмов по технологиям в кадре! Проверим, помните ли вы, где всё это включали, испытывали и пытались починить!