Тест: Узнайте советский фильм по технологиям в кадре! Слабо набрать хотя бы 5 из 7?
Машину времени вы, может, и узнаете. А что насчёт других необычных устройств из советского кино? Во Всемирный день науки Life.ru предлагает назвать все семь фильмов по технологиям в кадре! Проверим, помните ли вы, где всё это включали, испытывали и пытались починить!
Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. Кадр из фильма «Москва — Кассиопея», режиссёр Ричард Викторов, сценаристы Авенир Зак, Исай Кузнецов.
10 ноября отмечают Всемирный день науки в интересах мира и развития. В советском кино техническая мысль тоже не стояла на месте: герои собирали удивительные аппараты, создавали роботов и осваивали транспорт будущего. Мы выбрали семь таких разработок из комедий и фантастических картин. Посмотрите на кадры и назовите фильмы. За каждый правильный ответ начисляйте себе один балл.
Какое изобретение вы узнали сразу, а над каким пришлось поломать голову? Делитесь результатом в комментариях! А затем попробуйте назвать фильмы с Олегом Меньшиковым по деталям его героев, узнать литературных героинь по их письмам и продолжить легендарные шутки КВН.