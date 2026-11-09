В советском кино даже самая обычная поездка могла обернуться историей, которую потом пересказывала вся страна. Герой собирал чемодан с одной целью, а возвращался совсем другим человеком. Но за погонями, ссорами и признаниями в любви легко забыть, с чего всё началось. Перед вами семь вопросов о планах кинопутешественников. Выбирайте один ответ из четырёх и начисляйте себе по баллу за каждое попадание.