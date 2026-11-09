Тест: Куда собрался, Шурик? Вспомните, зачем эти 7 героев советского кино отправились в путь!
Чем закончились приключения любимых героев, вы наверняка помните. А сможете объяснить, зачем они вообще решили отправиться в дорогу? Life.ru предлагает вспомнить семь поездок из советского кино. Попробуйте не перепутать первоначальные планы с тем, что случилось потом!
Обложка © Коллаж Life.ru. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай.
В советском кино даже самая обычная поездка могла обернуться историей, которую потом пересказывала вся страна. Герой собирал чемодан с одной целью, а возвращался совсем другим человеком. Но за погонями, ссорами и признаниями в любви легко забыть, с чего всё началось. Перед вами семь вопросов о планах кинопутешественников. Выбирайте один ответ из четырёх и начисляйте себе по баллу за каждое попадание.
Чья поездка оказалась самой трудной для памяти и сколько баллов вы набрали? Делитесь в комментариях! А затем попробуйте узнать литературных героинь по их письмам, назвать фильмы с Олегом Меньшиковым по деталям и продолжить легендарные шутки КВНа.