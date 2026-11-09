Сегодня вместо пересказов и портретов у нас совсем другие подсказки. Перед вами отрывки из настоящих писем и записок, которые героини отправляли возлюбленным, друзьям или тем, кому боялись открыться при встрече. Иногда достаточно одной строчки, чтобы вспомнить книгу, а иногда даже знакомое признание легко приписать не той женщине. Выбирайте один из четырёх вариантов и проверяйте, насколько внимательно читали классику!