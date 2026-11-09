Тест: Узнайте литературную героиню по её письму! Проверим, читали ли вы чужие признания
В классических романах героини доверяли бумаге то, чего не решались сказать вслух. Одни признавались в любви, другие назначали тайные встречи или просили прощения. Life.ru предлагает угадать семь литературных героинь по их письмам и запискам. Справитесь?
Обложка © Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссёр Александр Зархи, сценаристы Василий Катанян, Александр Зархи, Кадр из сериала «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьев, Кадр из фильма «Евгений Онегин», режиссёр Роман Тихомиров, сценарист Константин Шиловский
Сегодня вместо пересказов и портретов у нас совсем другие подсказки. Перед вами отрывки из настоящих писем и записок, которые героини отправляли возлюбленным, друзьям или тем, кому боялись открыться при встрече. Иногда достаточно одной строчки, чтобы вспомнить книгу, а иногда даже знакомое признание легко приписать не той женщине. Выбирайте один из четырёх вариантов и проверяйте, насколько внимательно читали классику!
Какое письмо оказалось самым сложным и кому вы ошибочно приписали чужое признание? Делитесь результатами в комментариях! А затем попробуйте узнать советские фильмы по героям в масках, угадать регионы России по очертаниям и разгадать семь загадок Самуила Маршака. Проверим, что у вас получается лучше!