Тест: Вспомните 8 советских фильмов по телефонным разговорам! Справитесь без звонка другу?
«Позвони мне, позвони!» В советском кино один звонок мог спасти свидание или разрушить все планы. Life.ru собрал восемь кадров с телефонными разговорами. Узнайте фильмы по героям с трубкой в руках и проверьте свою зрительную память!
Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов. Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценаристы Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Freepik
В советском кино телефон часто появлялся в самый неподходящий момент. Стоило герою снять трубку, как тайное становилось явным, свидание срывалось, а обычный разговор превращался в маленький спектакль. Мы собрали восемь таких эпизодов. Смотрите на кадр и выбирайте название. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
Какой разговор вы узнали быстрее всего, а на каком пришлось задуматься? Продолжайте проверять память в наших свежих тестах. Попробуйте узнать фильмы с Олегом Меньшиковым по деталям, вспомнить концовки легендарных шуток КВН и продолжить лозунги с советских плакатов.