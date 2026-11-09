Тест: Вспомните 8 советских фильмов по телефонным разговорам! Справитесь без звонка другу?

«Позвони мне, позвони!» В советском кино один звонок мог спасти свидание или разрушить все планы. Life.ru собрал восемь кадров с телефонными разговорами. Узнайте фильмы по героям с трубкой в руках и проверьте свою зрительную память!