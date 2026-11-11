В советском кино поход за покупками редко обходился без приключений. Одни герои пытались достать дефицит, другие влюблялись прямо у прилавка, а третьи умудрялись превратить обычную продажу пальто в настоящую комедию. Мы собрали семь магазинных сцен из советских фильмов. Вспомните, откуда каждый кадр, и проверьте, насколько хорошо вы знаете любимое кино!