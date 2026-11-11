Тест: Лишь заядлые шопоголики назовут 7/7 фильмов СССР по сценам в магазине без скидок и подсказок!
11 ноября магазины заманивают клиентов скидками и распродажами, а Life.ru предлагает отправиться за покупками в советское прошлое. Универмаги, гастрономы, дефицитные товары и незабываемые продавцы! Сможете по одному кадру из магазина определить, какой перед вами фильм?
Обложка © Кадр из фильма «Королева бензоколонки», режиссёры Алексей Мишурин и Николай Литус, сценарист Пётр Лубенский.
В советском кино поход за покупками редко обходился без приключений. Одни герои пытались достать дефицит, другие влюблялись прямо у прилавка, а третьи умудрялись превратить обычную продажу пальто в настоящую комедию. Мы собрали семь магазинных сцен из советских фильмов. Вспомните, откуда каждый кадр, и проверьте, насколько хорошо вы знаете любимое кино!
А если хочется продолжить проверку памяти, попробуйте узнать советские фильмы по телефонным разговорам, вспомнить, зачем герои комедий СССР отправлялись в путь и угадайте литературных героинь по их письмам. Посмотрим, где удастся набрать максимум!