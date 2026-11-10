Тест: Узнаете 7 ролей Эраста Гарина или спасуете после первого вопроса? Одной «Золушкой» не отделаетесь!
Короля из «Золушки» помнят даже те, кто давно не пересматривал советские сказки. Но узнаете ли вы другие роли Эраста Гарина? 10 ноября, в день рождения актёра, Life.ru подготовил тест. Попробуйте набрать 7/7 и не перепутать героев с чужими персонажами.
Обложка © Кадр из фильма «Золушка», режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц. Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева. Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёры Эраст Гарин, Хеся Локшина, сценаристы Эраст Гарин, Хеся Локшина.
У Гарина даже второстепенные персонажи запоминаются не хуже главных. Он мог сделать смешным строгого чиновника, неприятным расчётливого жениха и совершенно непредсказуемым сказочного правителя. 10 ноября исполняется 124 года со дня рождения актёра. Мы выбрали семь фильмов с его участием, чтобы проверить, насколько внимательно вы их смотрели. В каждом вопросе нужно узнать, кого именно он сыграл.
Какой герой Эраста Гарина запомнился вам больше всего? Если хочется продолжить, попробуйте узнать советские фильмы по телефонным разговорам, вспомнить литературных героинь по их письмам и определить фильмы с Олегом Меньшиковым по деталям его персонажей.