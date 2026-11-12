Любимые советские фильмы мы привыкли узнавать по актёрам, репликам и знакомым интерьерам. Но как насчёт вещей, которые героини носили с собой? Яркий берет, жемчужные бусы или необычная шляпка порой запоминаются не хуже знаменитой сцены. Мы выбрали восемь аксессуаров из советских картин и предлагаем выяснить, насколько внимательно вы их смотрели. Лиц не будет, а вот проявить наблюдательность придётся!