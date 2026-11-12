Тест: Определить героиню фильма СССР по аксессуару смогут только истинные ценители женской красоты!
В советском кино даже маленькая деталь могла сделать образ незабываемым. 12 ноября, в день рождения Людмилы Гурченко, Life.ru предлагает необычный тест. Мы спрятали лица героинь и оставили только их аксессуары. Сможете узнать всех семерых?
Обложка © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов. Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», режиссёр Леонид Квинихидзе. Кадр из фильма «Жестокий романс», режиссёр Эльдар Рязанов.
Любимые советские фильмы мы привыкли узнавать по актёрам, репликам и знакомым интерьерам. Но как насчёт вещей, которые героини носили с собой? Яркий берет, жемчужные бусы или необычная шляпка порой запоминаются не хуже знаменитой сцены. Мы выбрали восемь аксессуаров из советских картин и предлагаем выяснить, насколько внимательно вы их смотрели. Лиц не будет, а вот проявить наблюдательность придётся!
А какой аксессуар оказался самым сложным и сколько героинь вам удалось узнать? Делитесь результатами в комментариях! А затем попробуйте угадать советские фильмы по вывескам, вспомнить роли Олега Меньшикова по вещам его героев и определить, зачем персонажи советского кино отправились в путешествие.