О Раскольникове слышали даже те, кто ни разу не открывал роман Фёдора Достоевского. Но вспомнить остальных героев бывает сложнее, особенно когда рядом четыре знакомых имени. Какое из них верное? В этом тесте мы собрали сцены из шести произведений писателя. Здесь будут любовь, деньги, чужая беда и оскорблённое самолюбие. Читайте описание поступка и выбирайте, кто его совершил. За каждый правильный ответ начисляется один балл.