Тест: Стыд и позор тому, кто не сможет узнать 8 героев Фёдора Достоевского по их поступкам!
Помните, кто у Достоевского способен на подлость ради выгоды, а кто готов пожертвовать собой ради другого? 11 ноября исполняется 205 лет со дня рождения писателя. Life.ru предлагает узнать 8 его героев по поступкам!
Обложка © Фото © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов. Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Лев Кулиджанов, сценаристы Николай Фигуровский, Лев Кулиджанов. Кадр из фильма «Идиот», режиссёр и сценарист Иван Пырьев.
О Раскольникове слышали даже те, кто ни разу не открывал роман Фёдора Достоевского. Но вспомнить остальных героев бывает сложнее, особенно когда рядом четыре знакомых имени. Какое из них верное? В этом тесте мы собрали сцены из шести произведений писателя. Здесь будут любовь, деньги, чужая беда и оскорблённое самолюбие. Читайте описание поступка и выбирайте, кто его совершил. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
Какой поступок у Достоевского запомнился вам сильнее всего? Если хочется ещё проверить память, попробуйте узнать литературных героинь по их письмам, вспомнить советские фильмы по телефонным разговорам и разобраться, зачем герои кино отправились в путь.