Тест: Долой тех, кто не сможет продолжить лозунги с плакатов СССР! Слава тем, кто наберёт все 6/6!

Советские плакаты учили работать, беречь деньги и держать язык за зубами. Сможете ли вы вспомнить, как именно звучали эти призывы? Life.ru собрал шесть громких лозунгов, в которых легко дописать что-нибудь от себя. Проверьте, не придумали ли вы собственную версию СССР.