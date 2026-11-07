Тест: Долой тех, кто не сможет продолжить лозунги с плакатов СССР! Слава тем, кто наберёт все 6/6!
Советские плакаты учили работать, беречь деньги и держать язык за зубами. Сможете ли вы вспомнить, как именно звучали эти призывы? Life.ru собрал шесть громких лозунгов, в которых легко дописать что-нибудь от себя. Проверьте, не придумали ли вы собственную версию СССР.
Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Советский плакат мог отправить добровольца в армию, убедить рабочего перевыполнить план и объяснить, как правильно устроить быт. Его короткие фразы запоминались надолго, но сегодня знакомые слова легко перепутать с поздними шутками и переделками. 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните язык той эпохи. Выберите настоящее продолжение каждого лозунга.
А сколько лозунгов вы продолжили по памяти, а сколько угадали? Если хочется проверить себя ещё, попробуйте узнать советские фильмы по героям в масках, определить регионы России по очертаниям и разобраться в деталях традиционных костюмов народов России.