Тест: Нечем гордиться, пока не узнаете 7 фильмов СССР по телевизору, магнитофону или другой технике!
Узнать советский фильм по лицу любимого актёра сможет почти каждый. А что, если в кадре останутся старый телевизор, кассетный магнитофон или фотоаппарат за стеклом витрины? Life.ru собрал семь сцен, которые вы могли видеть много раз.
Обложка © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Владлен Бахнов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В старых фильмах телевизор приходилось настраивать отвёрткой, а музыку для танцев можно было принести с собой в магнитофоне. Пока мы следили за героями, всё это оставалось где-то сбоку, у края кадра. Теперь самое время присмотреться к этим вещам. Разглядывайте технику и то, что её окружает: порой знакомая витрина или комната подскажет название быстрее, чем сам прибор. За каждый верный ответ начисляйте себе один балл.
А какой предмет вы узнали первым: телевизор, магнитофон или что-то, чего сами давно не видели? Если вам понравилось угадывать кино по деталям, попробуйте вспомнить, какой героине советского кино принадлежали эти украшения, что герои делали в магазинах и куда они собрались в дорогу.