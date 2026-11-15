В старых фильмах телевизор приходилось настраивать отвёрткой, а музыку для танцев можно было принести с собой в магнитофоне. Пока мы следили за героями, всё это оставалось где-то сбоку, у края кадра. Теперь самое время присмотреться к этим вещам. Разглядывайте технику и то, что её окружает: порой знакомая витрина или комната подскажет название быстрее, чем сам прибор. За каждый верный ответ начисляйте себе один балл.