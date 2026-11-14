Тест: Свадьба была или вам показалось? Вспомните финалы любовных историй из советского кино
Пока одни герои кино СССР набирались смелости сделать предложение, другие успевали посвататься дважды и всё равно рисковали остаться без невесты. Мы предлагаем вспомнить восемь любовных историй и проверить, помните ли вы, до чего в итоге дошло дело у каждой пары!
Обложка © Кадр из фильма «Собака на сене», режиссёр Ян Фрид, сценарист Ян Фрид
Свадебный наряд ещё ничего не гарантирует. Пока гости рассаживаются, кто-нибудь вполне может явиться с новостями о женихе, и весь праздник пойдёт наперекосяк. А иногда влюблённым хватает пары минут наедине, чтобы сказать друг другу то, на что они решались весь фильм. Такие признания звучат и за кадром, где романы, начавшиеся на съёмках, тоже порой доходят до загса. А помните, кто из героев кого позвал замуж, чью свадьбу сорвали и кому для счастья пришлось пойти на хитрость?
А какой паре из советского кино вы бы сами крикнули «Горько!»? Пока выбираете, проверьте, так ли хорошо вы помните другие детали любимых фильмов. В трёх свежих тестах Life.ru можно узнать фильмы по сценам в магазине, вспомнить роли Эраста Гарина и угадать советские картины по технологиям в кадре.