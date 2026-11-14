Свадебный наряд ещё ничего не гарантирует. Пока гости рассаживаются, кто-нибудь вполне может явиться с новостями о женихе, и весь праздник пойдёт наперекосяк. А иногда влюблённым хватает пары минут наедине, чтобы сказать друг другу то, на что они решались весь фильм. Такие признания звучат и за кадром, где романы, начавшиеся на съёмках, тоже порой доходят до загса. А помните, кто из героев кого позвал замуж, чью свадьбу сорвали и кому для счастья пришлось пойти на хитрость?