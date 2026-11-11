За экранной «химией» легко заподозрить настоящий роман, но жизнь актёров обычно сложнее сценария. Одни влюбляются во время первых съёмок, другие годами остаются друзьями, а третьи при знакомстве вообще не выносят друг друга. На фоне громких звёздных разводов особенно хочется вспомнить пары, которые дошли до свадьбы. Life.ru рассказывает о десяти парах, которых свели фильмы, сериалы, театральная сцена и даже студия озвучки, а продолжением их историй стали настоящие свадьбы.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Как Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли встретились на съёмках «Зелёного Фонаря» и решили сыграть свадьбу? Фото © Кадр из фильма «Зеленый Фонарь», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценарист Майкл Голденберг и др., © ТАСС / AP / Evan Agostini

«Зелёный Фонарь» познакомил будущих супругов в 2010 году, но немедленного романа на площадке не случилось. Рейнольдс и Лайвли сначала стали приятелями, а по-настоящему сблизились позднее. Самый кинематографичный эпизод этой истории вообще произошёл за пределами съёмок, когда они отправились на двойное свидание с другими людьми.

По рассказу Рейнольдса, вечер получился особенно неловким для их спутников. Между Райаном и Блейк вдруг возникло такое притяжение, что именно они, а не изначально задуманные пары, оказались главными участниками этой встречи. Отношения начались в 2011 году, а уже в сентябре 2012-го актёры сыграли свадьбу. О том, как Блейк Лайвли прошла путь от звезды «Сплетницы» до героини судебных хроник, Life.ru рассказывал отдельно.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Как Владимир Вдовиченков и Елена Лядова встретились на съёмках «Левиафана» и поженились в 2015 году? Фото © Кадр из фильма «Левиафан», режиссёр Андрей Звягинцев, сценаристы Олег Негин, Андрей Звягинцев, © ТАСС / Михаил Метцель

Мрачный «Левиафан» Андрея Звягинцева меньше всего напоминает фильм, после которого хочется планировать свадьбу. Тем неожиданнее, что именно на его съёмках познакомились Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Он играл адвоката Дмитрия, она Лилию, жену его друга. Между героями возникала связь, но личная история актёров сложилась совсем иначе, чем драматические события на экране.

Владимир позднее признавался, что моментального решения всё бросить ради новой знакомой не было. Он присматривался к Елене, узнавал её и постепенно почувствовал, что встретил близкого человека, с которым не хочется расставаться. В 2015 году актёры поженились без большого публичного торжества. О регистрации брака стало известно, когда помощница Лядовой подтвердила журналистам, что свадьба уже состоялась в кругу близких.

Гомер и Мардж из «Симпсонов»

Как Филипп Пейтьё и Вероник Ожеро познакомились на озвучке «Симпсонов» и стали настоящими супругами? Фото © Кадр из мультсериала «Симпсоны», режиссёры Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон и др., сценаристы Джеймс Л. Брукс, Тим Лонг, Джессика Конрад и др.

Гомер и Мардж оказались мужем и женой ещё и по эту сторону экрана. Правда, речь о французских голосах знаменитой семьи. Филипп Пейтьё и Вероник Ожеро встретились в 1989 году на кастинге для дубляжа «Симпсонов». Тогда никто из них не мог предположить, что работа над жёлтыми персонажами растянется на десятилетия и так сильно изменит их собственную жизнь.

По их воспоминаниям, сначала они были только коллегами. Сблизила их совместная работа в студии. В 2001 году актёры поженились, поэтому в 2026-м у французских Гомера и Мардж серебряная свадьба. Получилось редкое совпадение, когда супруги годами разговаривают друг с другом и дома, и от имени другой знаменитой пары. Только за семейными спорами в Спрингфилде скрывается вполне настоящая история любви. Поклонники любят обсуждать «предсказания» «Симпсонов» и их совпадения с реальностью, а здесь сериал действительно помог двум людям стать семьёй.

Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе

Как Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе нашли любовь в «Сверхъестественном» и поженились в 2010 году? Фото © Кадр из сериала «Сверхъестественное», режиссёры Роберт Сингер, Филип Сгриккиа и др., сценаристы Эрик Крипке, Эндрю Дабб, Роберт Беренс и др., © Getty Images / Gary Miller

Сэму Винчестеру отношения с демоном Руби принесли немало неприятностей, зато для актёров четвёртый сезон «Сверхъестественного» оказался счастливым. Джаред Падалеки познакомился с Женевьев Кортезе в 2008 году, когда она присоединилась к сериалу. Сам он позднее с юмором вспоминал, как попытался заговорить с новой коллегой, оторвав её от книги. Момент для знакомства оказался не самым удачным, но продолжение у разговора всё-таки было.

До первого свидания они несколько месяцев узнавали друг друга, а 27 февраля 2010 года поженились в Сан-Валли, штат Айдахо. Позднее жизнь ещё раз пересеклась со сценарием. В сериале «Уокер» Женевьев сыграла жену героя Падалеки, и на этот раз зрители увидели в ролях супругов людей, которые уже давно были семьёй. Кстати, за пределами сериала тоже есть свои «Винчестеры», которые ищут призраков в России.

Николай Караченцов и Людмила Поргина

Как Николай Караченцов и Людмила Поргина познакомились в «Ленкоме» и прожили вместе в браке 43 года? Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

У этой пары история началась в театре. В 1973 году Людмила Поргина пришла в «Ленком», где её ввели в спектакль «Музыка на одиннадцатом этаже». На сцене играли Александр Збруев и Николай Караченцов. Поргина вспоминала, что сначала пришла посмотреть постановку, а затем поймала себя на том, что следит только за Караченцовым. Его пластика, глаза и обаяние заставили забыть обо всём остальном.

Потом начались совместные репетиции, гастроли и тайные встречи. Поргина тогда была замужем, поэтому коллеги не сразу узнали об их отношениях. В 1975 году Людмила и Николай поженились и прожили в браке 43 года, до смерти актёра в 2018-м. А насколько хорошо вы помните его героев, можно проверить в тесте по восьми фильмам с Николаем Караченцовым.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Как Мила Кунис и Эштон Кутчер после знакомства на съёмках «Шоу 70-х» стали парой и позже поженились? Фото © Кадр из сериала «Шоу 70-х», режиссёры Дэвид Трейнер, Терри Хьюз, сценаристы Марк Брэзилл, Бонни Тернер, Терри Тернер и др., © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Когда в 1998 году началось «Шоу 70-х», Мила Кунис и Эштон Кутчер играли Джеки и Келсо, чьи отношения постоянно давали повод для новых шуток. Именно с Кутчером у Милы случился первый поцелуй, причём перед камерой. Но превращать эту подробность в рассказ о романе, который якобы тянулся с юности, было бы ошибкой. Настоящие отношения начались гораздо позже.

В 2012 году актёры снова встретились на церемонии награждения, и Кунис, по её признанию, неожиданно увидела давнего знакомого совсем другими глазами. Между первым знакомством и началом романа прошло около 14 лет. Оба успели прожить отдельную жизнь и не собирались торопиться с новым браком, однако в 2015 году поженились. Предугадать такую перемену трудно, ведь даже месяц флирта в переписке не гарантирует искры на первом свидании.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Как Евгений Цыганов и Юлия Снигирь встретились на съёмках сериала и стали мужем и женой в 2019 году? Фото © Кадр из сериала «С чего начинается Родина», режиссёр Рауф Кубаев, сценаристы Александр Бородянский, Рауф Кубаев, © ТАСС / Михаил Метцель

Сейчас их легко представить прежде всего Мастером и Маргаритой, но история началась задолго до экранизации булгаковского романа. Цыганов и Снигирь познакомились в 2014 году на съёмках сериала «С чего начинается Родина». В 2016-м у них родился сын Фёдор, а в 2019 году актёры поженились. Подробности личной жизни они долго предпочитали оставлять за пределами публичных обсуждений.

Спустя годы совместная работа снова стала заметной частью их семейной истории. В фильме «Мастер и Маргарита», вышедшем в 2024 году, Цыганов сыграл писателя, а Снигирь его возлюбленную. За знаменитой литературной парой стояли настоящие супруги, которых когда-то тоже познакомила съёмочная площадка. А тест по «Мастеру и Маргарите» поможет понять, на кого из героев романа похожи вы сами.

Наталья Селезнёва и Владимир Андреев

Где Наталья Селезнёва и Владимир Андреев познакомились и почему поженились в том же 1968 году? Фото © Кадр из фильма «Калиф-аист», режиссёр Владимир Храмов, сценаристы В. Луговой, Зоя Петрова, Вильгельм Гауф, © ТАСС / Вадим Тараканов

Для Натальи Селезнёвой и Владимира Андреева сказка «Калиф-аист» стала началом отношений длиной больше полувека. Они познакомились во время работы над фильмом в 1968 году. Актриса вспоминала, как увидела Андреева возле рояля, за которым композитор Георгий Гаранян играл мелодию из картины. Будущий муж тогда показался ей человеком, рядом с которым другой женщине очень повезло.

Правда, Андреев в тот момент был женат на актрисе Наталье Архангельской. После знакомства с Селезнёвой он развёлся, и в том же 1968 году они зарегистрировали брак. Уже в следующем году родился их сын Егор. Работа над одной сказкой привела к 52 годам совместной жизни, до смерти Андреева в 2020-м.

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков

Как Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков познакомились в кино и стали семьёй на съёмках в 1974 году? Фото © Кадр из сериала «Рождённая революцией», режиссёр Григорий Кохан, сценаристы Гелий Рябов, Алексей Нагорный, © ТАСС / Олег Богданов

Знакомство Натальи и Евгения часто связывают с «Рождённой революцией», где актёры играли супругов, однако сами Гвоздикова и Жариков рассказывали другую последовательность событий. Впервые они встретились на картине «Возле этих окон» и поначалу совсем не понравились друг другу. Он показался ей слишком самодовольным, она ему капризной. Постепенно раздражение сменилось интересом, а затем появилась и взаимная симпатия.

В «Рождённой революцией» Евгений Жариков играл Николая Кондратьева, а Наталья Гвоздикова его жену Марию. Во время работы над сериалом они стали супругами и в жизни, зарегистрировав брак в 1974 году. По воспоминаниям актёра, после съёмок первых серий им дали два дня на поездку в Москву, за которые они и успели сходить в загс. В СССР любовь искали даже с помощью «электронных свах», а этих двоих свела обычная работа в кино.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Как Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съёмках «В клетке» и поженились уже в 2022 году? Фото © Кадр из сериала «В клетке», режиссёр Артём Аксененко, сценарист Слава Синица, © ТАСС / Михаил Метцель

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съёмках сериала «В клетке» в 2018 году, но свадьба стала продолжением не мгновенного романа, а гораздо более поздней встречи. В первом совместном интервью они рассказывали, что сначала общались исключительно как коллеги и лишь иногда поздравляли друг друга с праздниками.

Всё изменилось в марте 2022 года, когда актёры случайно столкнулись в торговом центре. По словам Прилучного, после этого они уже не расставались, а предложение он сделал через три дня. Весной того же года они расписались и обвенчались в узком кругу, пригласив родственников и близкого друга Павла. Большой праздник для остальных гостей устроили позднее, 25 августа.

Одним хватило одного фильма, другим понадобились годы и новая встреча. Какая из этих историй удивила вас больше всего? А если верите в подсказки звёзд, узнайте, каким четырём знакам зодиака Венера готовит «пересдачу» по любви и почему астрологи советуют им внимательнее присмотреться к отношениям.