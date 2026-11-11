Чарли Чаплин мог инкогнито побывать в тамбовском селе Ира в июле 1931 года. Такую версию выдвинули участники инициативной группы «Ирская коммуна», изучившие кинохронику поездки делегации драматурга Бернарда Шоу. Официально актёр никогда не посещал СССР.

Как сообщает RG.ru, внимание исследователей привлёк незнакомец, которого они назвали «человеком в белых брюках». На фоне гостей в тёмной одежде он заметно выделялся, но при этом старался не попадать в кадр.

Куратор группы Галина Леденева обнаружила сходство мужчины с Чаплином: небольшой рост, черты лица и характерные движения. Ещё одним совпадением стала леворукость. По данным публикации, нейросеть, которой показали изображения, опознала в незнакомце актёра. Позже версию поддержали московские антропологи.

Исследователи допускают, что артист присоединился к делегации под чужим именем. Его интерес к поездке связывают с дружбой с советскими коллегами и желанием увидеть коммуну русских реэмигрантов из США. Инициативная группа хочет включить эту историю в бренд территории и уже подала заявку на признание Иры достопримечательным местом.