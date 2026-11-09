Американский актёр Донни Данаган, озвучивший маленького оленёнка в легендарном мультфильме Disney «Бемби» 1942 года, скончался в возрасте 92 лет. Причиной смерти стал рак лёгких. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист ушёл из жизни 4 ноября, однако известно об этом стало только 9 ноября. Данаган вошёл в историю анимации благодаря роли, которую исполнил всего в шестилетнем возрасте.

До работы над «Бемби» юный актёр успел сняться в шести художественных фильмах. Среди них — картины «Сын Франкенштейна» и «Лондонская башня», вышедшие в 1939 году. Несмотря на успешное начало карьеры, после озвучивания знаменитого оленёнка Данаган больше не возвращался к съёмкам.

Повзрослев, он выбрал совершенно другую профессию и поступил на службу в Корпус морской пехоты США. Данаган участвовал во Вьетнамской войне, служил в разведывательных подразделениях и в 1977 году вышел в отставку в звании майора.

Во время военной карьеры мужчина тщательно скрывал своё актёрское прошлое. Сослуживцы долгое время даже не подозревали, что офицер, выполнявший боевые задачи, когда-то подарил голос одному из самых известных персонажей Disney.

Лишь в начале 2000-х годов представители Walt Disney связались с Данаганом и предложили возобновить сотрудничество. После этого бывший военный начал участвовать в мероприятиях компании и встречаться с поклонниками мультфильма, сделавшего его знаменитым.