Основатель и бессменный лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий скончался в возрасте 60 лет. Музыканта не стало 8 ноября. О его смерти сообщил Гарик Сукачёв на своей странице во «ВКонтакте».

«Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы «Разные люди» Александр Чернецкий. Светлая память!», — написал артист.

За несколько дней до смерти Чернецкого стало известно об ухудшении его здоровья. Группа должна была выступить на рок-фестивале «Мы выбираем жизнь», однако организаторы исключили коллектив из афиши. Они объяснили решение состоянием фронтмена и попросили поклонников поддержать музыканта.

Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. Свою музыкальную карьеру начал в 1983 году, когда вместе с двоюродным братом создал группу «Карбонарии». Позднее появились коллективы «Рок-фанат» и «Рок-фронт», из которых выросли «Разные люди».

В начале 1990-х артист столкнулся с серьёзным обострением болезни Бехтерева. Ему потребовались многочисленные операции, а друзья-музыканты организовывали благотворительные концерты, чтобы собрать средства на лечение. Несмотря на проблемы со здоровьем, Чернецкий продолжал записывать песни и выступать. В конце 1990-х музыкант переехал в Санкт-Петербург, где собрал новый состав «Разных людей». В разные годы с коллективом сотрудничали известные представители отечественной рок-сцены, в том числе лидер «Чиж & Co» Сергей Чиграков. Чернецкий также занимался благотворительностью. Он организовывал музыкальные фестивали и сборы средств на лечение тяжелобольных детей.