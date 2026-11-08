Российская актриса Янина Когут, снимавшаяся в сериале «Метод» и культовом фильме «Брат 2», скончалась на 76-м году жизни. Печальную новость ТАСС подтвердили в окружении артистки.

«Умерла Янина Гордеевна. Ранее она попала в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Причина смерти актрисы пока не раскрывается.

Янина Когут родилась 7 мая 1951 года в подмосковном Подольске. Она окончила вокальное отделение Музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, а позднее получила актёрское образование в Народном университете искусств.

Зрителям Когут запомнилась по роли бабушки Грача в сериале «Метод». Также артистка снималась в картинах «Брат 2», «Небо. Самолёт. Девушка», «Француз» и популярных телепроектах «Шифр», «Тётя Марта» и «Конец света».

В фильмографии актрисы насчитываются десятки работ. Помимо съёмок в кино, она выступала на театральной сцене, в том числе в Московском экспериментальном театре-студии Союзконцерта.