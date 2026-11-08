В Австрии на 89-м году жизни скончался Герхард Порше — внук знаменитого автоконструктора Фердинанда Порше и представитель третьего поколения автомобильной династии. Предприниматель умер ещё 30 октября в окружении близких, следует из траурного объявления похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.

Герхард Порше приходился сыном Ферри Порше, основателю марки спортивных автомобилей Porsche, и братом Вольфгангу Порше, одному из наиболее известных представителей семьи. В отличие от родственников, он предпочитал держаться подальше от публичной жизни и сосредоточился на собственных проектах в Австрии.

Одним из главных его увлечений были редкие автомобили. В 2010 году предприниматель открыл музей в Санкт-Сальваторе, где собрал коллекцию машин разных эпох и производителей. Среди экспонатов оказались Porsche, Rolls-Royce, Bentley, гоночные болиды, мотоциклы и тракторы.

Порше также вкладывал средства в развитие долины Метницталь в австрийской Каринтии. В частности, он восстановил старую гостиницу Seppenbauer, превратив её в современный комплекс с рестораном, сауной, фитнес-центром и площадками для проведения мероприятий. Позднее отель получил название Das Salvator — Iris Porsche Landhotel в честь его супруги Ирис.

Причина смерти предпринимателя не раскрывается. Известно, что он ушёл из жизни в возрасте 88 лет, рядом с семьёй.

Прощание с Герхардом Порше запланировано на 17 ноября. Оно пройдёт в Тальгау в федеральной земле Зальцбург, где с 09:00 до 18:00 все желающие смогут почтить память предпринимателя.