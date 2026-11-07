Заслуженный тренер СССР по фехтованию, серебряный призёр чемпионата мира Леонид Лейтман скончался в возрасте 95 лет. О смерти известного советского спортсмена и наставника сообщила Федерация фехтования России. Причина смерти не уточняется.

«Память о Леониде Григорьевиче навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кто знал его и ценил его труд. Федерация фехтования России выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кому дорого имя Леонида Григорьевича. Светлая память», — говорится в сообщении организации.

Лейтман родился 2 августа 1931 года. С юности занимался фехтованием, выступал за московское «Динамо», побеждал на первенствах СССР среди юношей. Главным достижением его спортивной карьеры стало серебро чемпионата мира 1957 года в Париже, завоёванное в командном турнире саблистов.

С 1958 года Лейтман посвятил себя тренерской работе. В рабочем посёлке Сетунь он создал фехтовальную школу «Мушкетёры Сетуни», которая стала одной из сильнейших в Советском Союзе. С 1958 по 1986 год здесь подготовили четырёх мастеров спорта международного класса и 74 мастера спорта СССР.

Лейтман также занимался изучением техники фехтования, одним из первых в мире применял киносъёмку для анализа передвижений спортсменов и писал методические пособия. За заслуги перед отечественным спортом он получил звания заслуженного тренера РСФСР и СССР, а также стал судьёй международной категории.

Ранее Life.ru сообщал о смерти заслуженного тренера России по фехтованию Фаины Саевич. Она скончалась в августе на 89-м году жизни. За более чем полвека работы в Санкт-Петербурге наставница подготовила свыше 40 мастеров спорта, среди которых были победители российских первенств и участники международных соревнований.