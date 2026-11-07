На 87-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев. Он более 30 лет руководил национальными сборными и воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов. О смерти специалиста 6 ноября сообщила Федерация гимнастики России.

«Федерация гимнастики России выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, спортсменам и всем, кто вырос в гимнастике благодаря его труду», — говорится в сообщении организации.

Леониду Аркаеву было 86 лет. Церемония прощания состоится 9 ноября в 11:00 в Митинском крематории в Московской области.

Аркаев возглавлял мужскую сборную СССР по спортивной гимнастике с 1973 по 1992 год. После распада Советского Союза он стал главным тренером мужской и женской национальных команд России. Эту должность специалист занимал до 2004 года, одновременно руководя Федерацией спортивной гимнастики страны.

За годы его работы советские и российские гимнасты завоевали 77 олимпийских медалей и более 200 наград чемпионатов мира и Европы. Среди спортсменов, добивавшихся успехов под руководством Аркаева, — Алексей Немов, Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова.

После завершения работы со сборной Аркаев продолжил заниматься развитием спортивной гимнастики. Он работал за рубежом, а затем участвовал в подготовке спортсменов в Мордовии. В 2011 году его включили в Международный зал славы гимнастики.

Ранее Life.ru сообщал, что 4 октября на 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе. В составе сборной СССР он завоевал золото Олимпиады 1988 года в Сеуле. Гоголадзе вошёл в историю как первый гимнаст, исполнивший тройное сальто назад в вольных упражнениях на Олимпийских играх.