Британский фигурист и тренер Джон Никс, завоевавший золото чемпионатов мира и Европы по парному катанию в 1953 году, скончался в возрасте 97 лет. О смерти спортсмена сообщил американский журналист Джеки Вонг в соцсети X. По его информации, Никс ушёл из жизни 3 ноября.

«Покойся с миром, Джон Никс», — написал Вонг. Журналист напомнил, что за долгую тренерскую карьеру британец воспитал целую плеяду известных фигуристов, среди которых олимпийская чемпионка Пегги Флеминг, чемпионы мира Тай Бабилония и Рэнди Гарднер, а также Саша Коэн и Эшли Вагнер.

Никс родился 22 апреля 1929 года в английском Брайтоне. На международных соревнованиях он выступал вместе с младшей сестрой Дженнифер, с которой шесть раз подряд выигрывал чемпионат Великобритании. В 1953 году дуэт завоевал золото мирового и европейского первенств, а до этого пополнил коллекцию наград серебром и двумя бронзовыми медалями каждого из турниров.

Брат и сестра также дважды представляли Великобританию на Олимпийских играх. В 1948 году они заняли восьмое место, а четыре года спустя остановились в шаге от пьедестала. После завершения выступлений Никс посвятил себя тренерской работе, а в 2000 году его включили во Всемирный зал славы фигурного катания.