Фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева не выступят ни на одном этапе Гран-при России в нынешнем сезоне. Спортсменок нет в заявке на заключительный турнир серии в Омске, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к организаторам соревнований.

Валиева вынуждена отказаться от участия в турнирах по медицинским показаниям. Подробности о состоянии здоровья фигуристки не приводятся. У Трусовой другая причина отсутствия. Спортсменка заявлена на международные этапы Гран-при в Китае и США, поэтому не сможет принять участие в российских соревнованиях.