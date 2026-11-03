Трусова и Валиева пропустят всю серию Гран-при России по фигурному катанию
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Фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева не выступят ни на одном этапе Гран-при России в нынешнем сезоне. Спортсменок нет в заявке на заключительный турнир серии в Омске, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к организаторам соревнований.
Валиева вынуждена отказаться от участия в турнирах по медицинским показаниям. Подробности о состоянии здоровья фигуристки не приводятся. У Трусовой другая причина отсутствия. Спортсменка заявлена на международные этапы Гран-при в Китае и США, поэтому не сможет принять участие в российских соревнованиях.
Ранее Life.ru сообщал, что Федерация фигурного катания России намерена добиваться допуска Камилы Валиевой и ещё трёх спортсменов к международным соревнованиям. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил о готовности продолжать борьбу за возвращение россиян на мировую арену. Речь также идёт о Марке Кондратюке и танцевальном дуэте Александры Степановой и Ивана Букина, которым отказали в нейтральном статусе.