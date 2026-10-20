Сихарулидзе: ФФКР будет добиваться допуска Валиевой и ещё трёх фигуристов

Федерация фигурного катания России (ФФКР) намерена добиться допуска Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина к международным соревнованиям. При этом организация выступает за полную отмену нейтрального статуса для российских спортсменов. Об этом президент ФФКР Антон Сихарулидзе заявил в интервью «Коммерсанту».

«Мы боремся за то, чтобы он у них был. Я бы сказал больше. Мы говорим о том, чтобы был отменен сам нейтральный статус», — подчеркнул Сихарулидзе.

По словам главы федерации, российская сторона продолжает переговоры с Международным союзом конькобежцев (ISU). Он отметил, что у ФФКР сложились хорошие деловые отношения с руководством организации, однако некоторые решения зависят не только от неё, но и от других структур международного спорта.

В августе 2026 года Валиева и Кондратюк получили нейтральный статус, однако уже в сентябре ISU отозвал разрешения. Степановой и Букину, выступающим в танцах на льду, в допуске отказали. Попытки оспорить решения внутри организации результатов не принесли.

Сейчас российские фигуристы продолжают добиваться возвращения на международную арену. Кондратюк, Степанова и Букин уже обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решения ISU.

Ранее Life.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд получил апелляции Кондратюка, Степановой и Букина на отказ в нейтральном статусе. Тогда в CAS уточнили, что обращение Камилы Валиевой в суд ещё не поступило.