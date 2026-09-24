CAS получил апелляции Кондратюка, Степановой и Букина на нейтральный статус

Спортивный арбитражный суд получил апелляции Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решения Международного союза конькобежцев по нейтральному статусу. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса. На данный момент CAS не получал апелляции от Камилы Валиевой», — заявили в суде.

Кондратюку ISU сначала выдал нейтральный статус на сезон-2026/27, однако позднее отозвал его. Степановой и Букину, выступающим в танцах на льду, в допуске сразу отказали. 10 сентября организация после рассмотрения возражений спортсменов оставила свои решения в силе.

Напомним, российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин, которым ISU отказал в нейтральном статусе, намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Федерация фигурного катания на коньках России и спортсмены в ближайшее время подадут иск к ISU в CAS, и им будет оказана юридическая поддержка, включая квалифицированных адвокатов.