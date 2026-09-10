Валиева и Кондратюк проиграли спор за нейтральный статус с ISU
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Международный союз конькобежцев (ISU) не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение об отзыве нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В августе ISU предоставил спортсменам нейтральный статус, однако уже в сентябре пересмотрел решение и отозвал его. После этого Валиева и Кондратюк подали апелляции, пытаясь оспорить действия организации. Теперь российские фигуристы не смогут восстановить статус в рамках рассмотренной процедуры.
Одновременно Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Валиевой, в которой она оспаривает решение CAS о её дисквалификации. Она настаивает, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд недостаточно учёл её статус «защищённого лица» (на момент нарушения ей было 15 лет) и назначил несоразмерное наказание.
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