Валиева и Кондратюк проиграли спор за нейтральный статус с ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) не удовлетворил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение об отзыве нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В августе ISU предоставил спортсменам нейтральный статус, однако уже в сентябре пересмотрел решение и отозвал его. После этого Валиева и Кондратюк подали апелляции, пытаясь оспорить действия организации. Теперь российские фигуристы не смогут восстановить статус в рамках рассмотренной процедуры.