Валиева дошла до Страсбурга: Юрист объяснила, почему жалоба в ЕСПЧ ничего не изменит

Фигуристка Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинг, может добиться компенсации через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако пересмотреть решение Спортивного арбитражного суда (CAS) он не сможет. Об этом РИА «Новости» заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.

По словам специалиста, спортсменка может оспаривать в Страсбурге не само решение CAS по существу, а нарушение своих прав со стороны Швейцарии. Юрист подчеркнула, что ЕСПЧ не является следующей инстанцией после Спортивного арбитражного суда. Поэтому его решение не станет основанием для отмены вынесенной Валиевой дисквалификации.

Даже если жалобу российской фигуристки удовлетворят, речь может идти о выплате компенсации за допущенные нарушения. Пересматривать вопросы, связанные с нарушением антидопинговых правил и аннулированием результатов, ЕСПЧ не будет.

«То есть, это именно иск к Швейцарии по нарушению прав. Она жалуется на решение Швейцарии в лице федерального швейцарского трибунала, который своим решением нарушил её права», — сказала она.

Напомним, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранив её от соревнований с 25 декабря 2021 года и аннулировав все её достижения после этой даты, включая золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире и титул чемпионки Европы. В декабре 2025 года срок дисквалификации завершился, и фигуристка приступила к тренировкам для возвращения на лёд, однако в сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев отозвал её нейтральный статус, который был необходим для участия в международных соревнованиях. Одновременно Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Валиевой, в которой она оспаривает решение CAS, указывая, что суд недостаточно учёл её статус «защищённого лица» (на момент нарушения ей было 15 лет) и назначил несоразмерное наказание.