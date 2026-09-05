Свищев жёстко раскритиковал ISU за отзыв нейтрального статуса Валиевой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка необоснованным.

«ISU делает то, что хочет: захотел дать нашим спортсменам право выступать на соревнованиях — дал, захотел запретить — запретил. Я считаю, что ни одна уважающая себя спортивная организация не может действовать подобным образом. Если ты допускаешь спортсменов, то ты должен был изначально всё до конца досконально проверить», — заявил парламентарий в интервью РИА «Новости».

По мнению Свищева, ISU не стал бы принимать аналогичное решение в отношении европейских или американских фигуристов.

«Без объяснений причин, без каких-либо обоснований, без доказательств возможных обвинений в адрес наших фигуристов. Это очень странное решение ISU», — добавил он. По его словам, организация должна извиниться перед спортсменами.

Оба спортсмена подали апелляции на решение ISU. Валиева и Кондратюк входят в число российских фигуристов, которым с текущего сезона разрешено выступать в нейтральном статусе.

Ранее тренер Александр Жулин резко раскритиковал ISU за отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, назвав это «катастрофой» для российских фигуристов и проявлением дискриминации. Он отметил, что Валиева уже пережила серьёзное давление, а Кондратюк лишился возможности выступить на турнире в Токио после того, как ISU изменил своё решение.