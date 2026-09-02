«За гранью понимания»: Авербух вступился за Кондратюка после снятия с турнира в Токио

Илья Авербух назвал несправедливой ситуацию с нейтральным статусом российского фигуриста Марка Кондратюка, из-за которой спортсмен не сможет выступить на турнире серии «Челленджер» в Токио. По словам хореографа, произошедшее находится «за гранью объяснений».

«Это за гранью понимания. Это абсолютно несправедливо, это не поддаётся ни логике, ни закону», — заявил Авербух ТАСС.

Он подчеркнул, что Кондратюк уже получил нейтральный статус и готовился к поездке в Японию. Однако практически перед стартом фигуриста исключили из состава участников.

Авербух назвал Кондратюка одним из лидеров российской команды и выразил уверенность, что спортсмен сможет добиться пересмотра ситуации.

Место Кондратюка на Kinoshita Group Cup, который пройдёт в Токио 4–6 сентября, займёт Владислав Дикиджи. Life.ru ранее сообщал, что замена произошла непосредственно перед поездкой в Японию.

На фоне этого Федерация фигурного катания Украины сообщила, что ещё 28 августа обратилась в ISU с просьбой пересмотреть нейтральный статус ряда российских спортсменов, включая Кондратюка. Украинская сторона утверждает, что некоторые из них не соответствуют критериям нейтральности.

При этом в ISU не стали подтверждать, что статус Кондратюка был отозван именно по этому обращению. Представитель организации заявил, что отдельные случаи не комментируются, а информация о признании спортсмена не имеющим права участвовать в соревнованиях должна официально доводиться до всех участников.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кондратюк пропустит турнир в Токио из-за проблем с нейтральным статусом, а вместо него в Японию отправится Дикиджи.