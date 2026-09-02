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Опубликовано 2 сентября, 07:27

Кондратюка сняли с японского турнира: Дикиджи узнал о замене в последний момент

Кондратюк не выступит на турнире в Токио из-за проблем с нейтральным статусом

Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Tang Xinyu/VCG

Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Tang Xinyu/VCG

Марк Кондратюк не сможет принять участие в турнире серии «Челленджер» в Токио: у фигуриста возникли проблемы с документами, связанными с нейтральным статусом. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к Международному союзу конькобежцев (ISU).

Участие Кондратюка в соревнованиях в Японии оказалось под вопросом непосредственно перед поездкой. По информации источника, близкого к Международному союзу конькобежцев (ISU), спортсмен временно лишился возможности выступать в нейтральном статусе. Вместо Кондратюка на турнир отправится Владислав Дикиджи. О замене фигурист узнал совсем недавно.

Конкретные причины произошедшего пока не раскрываются. Одной из возможных причин называют обращение Украинской федерации фигурного катания в ISU. Однако подтверждения этой версии на данный момент нет.

Кондратюк тренируется под руководством Светланы Соколовской. В активе спортсмена — титул чемпиона Европы и бронзовая медаль Олимпиады в командном турнире.

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Ранее сообщалось, что турнир серии «Челленджер» в Токио пройдёт с 4 по 6 сентября. Для российских спортсменов эти соревнования должны были стать первым взрослым международным стартом после допуска к выступлениям в нейтральном статусе. В предварительные заявки мужского одиночного катания попали Пётр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Владислав Дикиджи и Николай Угожаев изначально значились в резерве.

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Милена Скрипальщикова
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