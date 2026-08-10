Трусова, Гуменник и Кондратюк заявлены на турнир в Токио

Сразу несколько российских фигуристов вошли в предварительные заявки на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования состоятся 4-6 сентября и станут для россиян первым взрослым международным стартом после допуска в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Среди участников мужского одиночного катания указаны Пётр Гуменник, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Владислав Дикиджи и Николай Угожаев вошли в резервный список. Три россиянки также значатся среди претенденток на выступление в женском одиночном катании. Это Анна Фролова, Александра Трусова и Камилла Нелюбова. Запасными стали Дина Хуснутдинова и Мария Захарова.

Российское представительство будет представлено и в парном катании. На лёд могут выйти Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Участие в танцах на льду планируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. Анна Щербакова и Егор Гончаров указаны в качестве запасных.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил выступление ряда российских фигуристов в нейтральном статусе. Такое разрешение, в частности, получили Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова).