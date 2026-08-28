РУСАДА впервые с 2022 года проверило Трусову на допинг

Российское антидопинговое агентство впервые с 2022 года проверило на допинг серебряного призёра Олимпиады-2022 в Пекине Александру Игнатову, более известную под девичьей фамилией Трусова. Тестирование прошло в июле, сообщает ТАСС со ссылкой на документы агентства.

Всего за месяц РУСАДА проверило 11 российских фигуристов. Помимо Игнатовой пробы сдавали Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарёва, Григорий Фёдоров, Анна Фролова, Матвей Янченков, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Макар Солодников и Матвей Ветлугин.

Для Алиева, Чикмарёвой, Янченкова, Кондратюка, Костылевой и Лазарева эта проверка стала уже второй с начала 2026 года. Информации о результатах июльских проб Трусовой в сообщении не приводится.

До этого РУСАДА в последний раз тестировало фигуристку в 2022 году — тогда она прошла пять проверок. В 2021-м у спортсменки брали пробы дважды, в 2019-м — также дважды, а в 2018 году — один раз.

Ранее Life.ru сообщал, что после возобновления карьеры Александру Трусову включили в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА. Вместе с ней под усиленный контроль попали ещё несколько российских фигуристов.