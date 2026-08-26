«Пути назад нет»: Трусова рассказала о планах на новый сезон

Российская фигуристка Александра Трусова дала понять, что всерьёз настроена на полноценный соревновательный сезон после длительного перерыва. Спортсменка опубликовала кадр с тренировки и заявила, что подготовка уже выстроена, пишет KP.RU.

«График тренировок выстроен. Цели поставлены. Пути назад, судя по всему, тоже нет. Хорошо, что рядом есть те, кто поддерживают», — написала фигуристка.

В новом сезоне Трусова должна выступить на международном турнире серии Challenger — Kinoshita Group Cup в Токио. Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября и станут для неё первым международным стартом после многолетнего перерыва.

В августе 22-летняя спортсменка получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев, который позволяет ей участвовать в международных турнирах. В большой спорт Трусова вернулась после рождения сына в 2025 году.

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине не выступала на официальных соревнованиях в классическом формате с 2022 года. Теперь предстоящий сезон должен стать для неё первым полноценным после возвращения.

Ранее Life.ru писал, что Александра Трусова официально подала заявление о возвращении в соревновательный спорт после рождения сына. К маю фигуристка уже восстановила все тройные прыжки и четверной лутц, а президент ФФККР Антон Сихарулидзе отмечал, что спортсменка готова вновь бороться с сильнейшими соперницами. Позже Трусову включили в расширенный пул допинг-тестирования РУСАДА, что стало ещё одним этапом полноценного возвращения в большой спорт.