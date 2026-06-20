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20 июня, 12:27

Трусову взяли на усиленный допинг-контроль после возобновления карьеры

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

РУСАДА расширило список фигуристов, которые находятся под усиленным допинг-контролем. В новый пул вошла и Александра Игнатова (до замужества — Трусова).

Вместе с ней в расширенный пул допинг-тестирования попали Алиса Двоеглазова, Елена Костылёва, Лев Лазарев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Теперь в пулах РУСАДА числится 21 фигурист.

Свои места сохранили и другие известные спортсмены. В регистрируемом пуле — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Девид Нарижный. В расширенном пуле — Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов.

Те, кто включён в пулы, обязаны сообщать о своём местонахождении через специальную систему ADAMS и соблюдать правила Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены из регистрируемого пула должны указывать даже конкретный часовой промежуток, когда их можно найти для тестирования.

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Ранее сообщалось, что двух украинских спортсменов из сборной по параармрестлингу оштрафовали за то, что они демонстративно ушли с пьедестала, когда заиграл российский гимн. Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. Первое место занял россиянин Андрей Гаврилов (выступал в нейтральном статусе), вторым стал украинец Леонид Сидорчук, третьим — Дмитрий Луцишин. Когда на награждении включили гимн России, оба украинских спортсмена сами покинули подиум.

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Наталья Афонина
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