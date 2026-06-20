Трусову взяли на усиленный допинг-контроль после возобновления карьеры

РУСАДА расширило список фигуристов, которые находятся под усиленным допинг-контролем. В новый пул вошла и Александра Игнатова (до замужества — Трусова).

Вместе с ней в расширенный пул допинг-тестирования попали Алиса Двоеглазова, Елена Костылёва, Лев Лазарев, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Теперь в пулах РУСАДА числится 21 фигурист.

Свои места сохранили и другие известные спортсмены. В регистрируемом пуле — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Девид Нарижный. В расширенном пуле — Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов.

Те, кто включён в пулы, обязаны сообщать о своём местонахождении через специальную систему ADAMS и соблюдать правила Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены из регистрируемого пула должны указывать даже конкретный часовой промежуток, когда их можно найти для тестирования.

Ранее сообщалось, что двух украинских спортсменов из сборной по параармрестлингу оштрафовали за то, что они демонстративно ушли с пьедестала, когда заиграл российский гимн. Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. Первое место занял россиянин Андрей Гаврилов (выступал в нейтральном статусе), вторым стал украинец Леонид Сидорчук, третьим — Дмитрий Луцишин. Когда на награждении включили гимн России, оба украинских спортсмена сами покинули подиум.