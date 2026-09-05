«Это катастрофа»: Жулин обрушился на ISU за решение по Валиевой и Кондратюку

Тренер Александр Жулин резко раскритиковал Международный союз конькобежцев после отзыва нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. В беседе с РИА «Новости» он назвал произошедшее «катастрофой» для российских фигуристов.

«Отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой, как и ранее у Марка Кондратюка, — это катастрофа для наших фигуристов. Я безумно расстроен», — сказал двукратный призёр Олимпийских игр.

По словам Жулина, Валиева за последние годы уже пережила серьёзное давление, а теперь вновь столкнулась с ограничениями на международной арене. Решение ISU тренер назвал проявлением «дискриминации и геноцида».

Кондратюк ранее был заявлен на турнир серии Challenger в Токио, однако за несколько дней до старта лишился возможности выступить. ФФККР подтвердила, что ISU сначала предоставил ему нейтральный статус, а затем изменил своё решение.

Валиева получила нейтральный статус ISU в начале августа вместе с Александрой Трусовой. Это открывало ей путь к международным турнирам сезона-2026/27 после завершения четырёхлетней дисквалификации.

Причины пересмотра статуса Валиевой в открытых материалах ISU пока подробно не объяснялись. Международная федерация ранее подчёркивала, что каждый спортсмен проходит отдельную проверку на соответствие критериям нейтральности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Илья Авербух назвал ситуацию с отзывом нейтрального статуса у Марка Кондратюка несправедливой и «за гранью понимания». Перед этим Федерация фигурного катания Украины потребовала пересмотреть допуск ряда российских спортсменов, включая Кондратюка. В ISU при этом не подтвердили, что решение было связано именно с этим обращением.