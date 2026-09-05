Валиева и Кондратюк подали апелляцию на отзыв нейтрального статуса
Обложка © ТАСС / AP / Pavel Bednyakov, Софья Сандурская
Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Статус обоих спортсменов был аннулирован в один день. Теперь они надеются на пересмотр этого решения. Если апелляции не удовлетворят, фигуристы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Валиевой 20 лет. Она вернулась к тренировкам после отбытия четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С октября 2025 года спортсменке разрешили официально приступить к занятиям. Сейчас она работает в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской, а до отстранения тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Кондратюк — чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании.
Напомним, Life.ri писал, что международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой спустя несколько дней после выдачи. Аналогично ситуации с Марком Кондратюком, у которого статус отменили за сутки до вылета в Токио. Сам спортсмен назвал решение «непонятным».
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