Валиева и Кондратюк подали апелляцию на отзыв нейтрального статуса

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве нейтрального статуса. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Статус обоих спортсменов был аннулирован в один день. Теперь они надеются на пересмотр этого решения. Если апелляции не удовлетворят, фигуристы могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Валиевой 20 лет. Она вернулась к тренировкам после отбытия четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С октября 2025 года спортсменке разрешили официально приступить к занятиям. Сейчас она работает в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской, а до отстранения тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Кондратюк — чемпион Европы 2022 года в мужском одиночном катании.