У фигуристки Камилы Валиевой отобрали нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой спустя всего несколько дней после его выдачи. Это произошло на фоне аналогичной ситуации с чемпионом Европы 2022 года Марком Кондратюком, у которого статус отозвали за сутки до вылета на турнир в Токио. Официальные причины в обоих случаях пока не называются.

В августе 2026 года ISU официально присвоил Валиевой, а также ряду других российских фигуристов нейтральный статус, который открывал им путь к участию в международных соревнованиях. Такой допуск позволяет спортсменам из России и Белоруссии выступать под эгидой ISU без национальной символики — флага, гимна и формы с государственной атрибутикой.

Ранее Life.ru рассказывал, что ISU лишил нейтрального статуса российского фигуриста Марка Кондратюка, который должен был выступить на турнире в Японии. Отзыв произошёл в день вылета спортсмена, что вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе, а сам фигурист назвал это решение «непонятным» .