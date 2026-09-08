ЕСПЧ рассмотрит жалобу Валиевой на четырёхлетнюю дисквалификацию

Камила Валиева добилась рассмотрения в ЕСПЧ жалобы на решение, из-за которого она пропустила четыре года соревнований и лишилась ряда медалей. Спор касается вердикта Спортивного арбитражного суда по допинговому делу фигуристки. Об этом сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека.

Валиева считает, что CAS рассмотрел её дело несправедливо. По мнению спортсменки, арбитры не учли в достаточной мере её статус «защищённого лица», который предусмотрен Всемирным антидопинговым кодексом.

По позиции фигуристки, четырёхлетняя дисквалификация оказалась чрезмерной с учётом её возраста на момент нарушения. Валиева также указывает, что последствия решения поставили под вопрос продолжение её спортивной карьеры. Отдельная часть жалобы касается публичности процесса. Спортсменка считает, что CAS нарушил конфиденциальность, когда опубликовал решение и материалы о разбирательстве. Валиева также заявила, что не получила эффективной возможности оспорить вердикт в Швейцарии. Федеральный суд этой страны имеет ограниченные полномочия при пересмотре решений спортивного арбитража.

CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года в январе 2024 года. Срок дисквалификации начали отсчитывать с 25 декабря 2021 года. После этого аннулировали часть её результатов, включая золото чемпионата Европы 2022 года и медали российских турниров. Осенью 2025 года Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать решение CAS. Валиеву также обязали оплатить судебные расходы и компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству.

После окончания дисквалификации фигуристка решила вернуться в спорт. С октября 2025 года она вновь получила право официально тренироваться и сейчас занимается под руководством Светланы Соколовской в команде Татьяны Навки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Международный союз конькобежцев после отзыва нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Депутат назвал такое решение необоснованным и указал на отсутствие публичных доказательств возможных нарушений со стороны спортсменов. По его мнению, ISU должен был проверить все обстоятельства до допуска фигуристов к соревнованиям. Валиева и Кондратюк подали апелляции на решение международной федерации.