«Нужно себя разогнать»: Валиева оценила форму после контрольных прокатов

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями после показа короткой программы на контрольных прокатах сборной России. Её слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка отметила, что очень рада долгожданному выходу на лёд. Она отметила музыку и постановку.

«Но сейчас нужно себя физически разогнать, чтобы до конца доделывать то, что поставил Бенуа Ришо. Но я безумно благодарна ему за работу в Новогорске, на сборах», — сказала она, добавив, что это потрясающий опыт.

Короткую программу 20-летней фигуристке поставил французский хореограф Бенуа Ришо. Валиева вышла на лёд под композицию Mamma La Rondinella Людовико Эйнауди и исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из двойного лутца и двойного тулупа. Для неё это первые контрольные прокаты сборной России за три года.

Валиева вернулась к соревновательной деятельности после четырёхлетней дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил россиянку за нарушение антидопинговых правил по делу о пробе от 25 декабря 2021 года, в которой был обнаружен триметазидин. Срок наказания отсчитывался с даты взятия пробы и истёк 25 декабря 2025 года. Результаты Валиевой с этой даты были аннулированы.

После возвращения спортсменка сменила тренировочную группу: вместо команды Этери Тутберидзе она начала работать под руководством Светланы Соколовской. К официальным тренировкам Валиева получила возможность вернуться осенью 2025 года.

Нынешние контрольные прокаты проходят 19–20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве. В первый день фигуристы представляют короткие программы и ритм-танцы, а 20 сентября покажут произвольные программы и произвольный танец. Для спортсменов это традиционная возможность представить новые постановки перед началом сезона.

Для Валиевой московские прокаты стали очередным этапом возвращения после длительного перерыва. В марте 2026 года она уже выходила на лёд в соревновательном формате на Кубке Первого канала.

Ранее сообщалось, что на сайте ISU у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка вместо нейтрального статуса появилось обозначение России с флагом и сокращением RUS. В августе им дали нейтральный статус на сезон-2026/27, но в начале сентября решение пересмотрели.