Валиева возвращается на лёд: Фигуристка выступит на шоу в Мексике
Камила Валиева выступит на шоу Донована Каррильо в Мехико
Обложка © ТАСС/Максим Константинов
Участницей ледового шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо станет российская спортсменка Камила Валиева. Представление запланировано на 4 октября в Мехико. Об этом сообщила пресс-служба шоу.
Среди приглашённых на мероприятие оказалась 20-летняя Валиева. Организаторы подтвердили её участие в предстоящем выступлении. Помимо россиянки, на лёд выйдет чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы, которым Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил нейтральный статус, собираются обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В числе спортсменов, намеренных обратиться в суд, — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин.
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