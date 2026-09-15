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Регион
Опубликовано 15 сентября, 08:30

Валиева возвращается на лёд: Фигуристка выступит на шоу в Мексике

Камила Валиева выступит на шоу Донована Каррильо в Мехико

Обложка © ТАСС/Максим Константинов

Обложка © ТАСС/Максим Константинов

Участницей ледового шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо станет российская спортсменка Камила Валиева. Представление запланировано на 4 октября в Мехико. Об этом сообщила пресс-служба шоу.

Среди приглашённых на мероприятие оказалась 20-летняя Валиева. Организаторы подтвердили её участие в предстоящем выступлении. Помимо россиянки, на лёд выйдет чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс.

Камила Валиева впала в депрессию из-за недопуска к мировым соревнованиям
Камила Валиева впала в депрессию из-за недопуска к мировым соревнованиям

Ранее сообщалось, что российские фигуристы, которым Международный союз конькобежцев (ISU) не предоставил нейтральный статус, собираются обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В числе спортсменов, намеренных обратиться в суд, — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин.

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Милена Скрипальщикова
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