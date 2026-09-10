Камила Валиева впала в депрессию из-за недопуска к мировым соревнованиям

Камила Валиева тяжело переживает отказ Международного союза конькобежцев (ISU) предоставить ей нейтральный статус. По данным телеграм-канала Mash на спорте, случившееся серьёзно отразилось на эмоциональном состоянии фигуристки.

Как утверждается, Валиеву поддерживает хоккеист Никита Нестеров, отношения с которым она возобновила летом. Сама спортсменка публично эту информацию не комментировала.

ISU 10 сентября сообщил, что Валиева не прошла дополнительную проверку на соответствие требованиям к индивидуальным нейтральным атлетам. Аналогичное решение принято в отношении Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.

Причины отказа по каждому из спортсменов организация раскрывать не стала. У фигуристов остаётся право в течение трёх недель обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Правила ISU позволяют не допускать спортсменов, связанных с военными или силовыми структурами, а также публично поддерживавших специальную военную операцию. Однако неизвестно, какой именно пункт стал основанием для решения по Валиевой и другим россиянам.

Ранее Валиева подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение CAS о четырёхлетней дисквалификации. Однако, по мнению юриста, ЕСПЧ не сможет аннулировать постановление Спортивного арбитражного суда.

Напомним, в январе 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил — отсчёт срока наказания начался 25 декабря 2021 года. В допинг-пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещённый триметазидин, однако результат стал известен лишь во время Олимпиады-2022 в Пекине. CAS также аннулировал результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года, из-за чего сборная России впоследствии лишилась золота олимпийского командного турнира и получила бронзу. Срок дисквалификации Валиевой истёк 25 декабря 2025 года, после чего она получила право вернуться к соревнованиям.