На сайте ISU у Валиевой и Кондратюка появился флаг России

На сайте Международного союза конькобежцев у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка появилось обозначение России вместо нейтрального статуса. Соответствующие изменения были внесены в профили спортсменов.

Рядом с фамилиями фигуристов теперь отображаются российский флаг и сокращение RUS, тогда как ранее они были обозначены как индивидуальные нейтральные спортсмены AIN2. При этом в отдельных версиях страниц ISU старая маркировка всё ещё сохраняется.

В августе Международный союз конькобежцев предоставил Валиевой и Кондратюку нейтральный статус на сезон-2026/27. Однако уже в начале сентября решение пересмотрели.

10 сентября ISU официально сообщил, что после индивидуальной проверки оба россиянина больше не соответствуют критериям участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Аналогичное решение организация приняла в отношении Александры Степановой и Ивана Букина.

Валиева и Кондратюк пытались оспорить отзыв допуска, однако их апелляции не удовлетворили. Российская сторона после этого заявила о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Life.ru сообщал, что Камила Валиева вернётся на лёд и выступит в ледовом шоу в Мексике. Для фигуристки это станет одним из первых заметных публичных выступлений после длительного перерыва.