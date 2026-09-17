Марк Кондратюк составит компанию Валиевой на ледовом шоу в Мексике

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит перед мексиканской публикой в ледовом шоу олимпийца Донована Каррильо. Об участии 23-летнего спортсмена объявили организаторы Passio Tour 2026.

Представления запланированы в Мехико на 3 и 4 октября. Вместе с Кондратюком на лёд выйдут бельгийка Луна Хендрикс, эстонец Александр Селевко, канадцы Киган Мессинг и Роман Садовский, а также другие известные фигуристы.

Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призёром Олимпиады в Пекине в командном турнире.

Ранее Life.ru сообщал, что участие в этом же шоу подтвердила Камила Валиева, которая также выйдет на лёд в Мехико 4 октября. Организаторы включили россиянку в международный состав участников Passio Tour.