Марк Кондратюк составит компанию Валиевой на ледовом шоу в Мексике
Марк Кондратюк будет выступать в ледовом шоу Донована Каррильо в Мексике
Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Российский фигурист Марк Кондратюк выступит перед мексиканской публикой в ледовом шоу олимпийца Донована Каррильо. Об участии 23-летнего спортсмена объявили организаторы Passio Tour 2026.
Представления запланированы в Мехико на 3 и 4 октября. Вместе с Кондратюком на лёд выйдут бельгийка Луна Хендрикс, эстонец Александр Селевко, канадцы Киган Мессинг и Роман Садовский, а также другие известные фигуристы.
Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призёром Олимпиады в Пекине в командном турнире.
Ранее Life.ru сообщал, что участие в этом же шоу подтвердила Камила Валиева, которая также выйдет на лёд в Мехико 4 октября. Организаторы включили россиянку в международный состав участников Passio Tour.
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