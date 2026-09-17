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Опубликовано 17 сентября, 12:49

Марк Кондратюк составит компанию Валиевой на ледовом шоу в Мексике

Марк Кондратюк будет выступать в ледовом шоу Донована Каррильо в Мексике

Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Марк Кондратюк. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Российский фигурист Марк Кондратюк выступит перед мексиканской публикой в ледовом шоу олимпийца Донована Каррильо. Об участии 23-летнего спортсмена объявили организаторы Passio Tour 2026.

Представления запланированы в Мехико на 3 и 4 октября. Вместе с Кондратюком на лёд выйдут бельгийка Луна Хендрикс, эстонец Александр Селевко, канадцы Киган Мессинг и Роман Садовский, а также другие известные фигуристы.

Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года и бронзовым призёром Олимпиады в Пекине в командном турнире.

Валиева и ещё трое российских фигуристов пойдут в CAS из-за отказа в нейтральном статусе
Валиева и ещё трое российских фигуристов пойдут в CAS из-за отказа в нейтральном статусе

Ранее Life.ru сообщал, что участие в этом же шоу подтвердила Камила Валиева, которая также выйдет на лёд в Мехико 4 октября. Организаторы включили россиянку в международный состав участников Passio Tour.

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Владимир Озеров
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