Валиева и ещё трое российских фигуристов пойдут в CAS из-за отказа в нейтральном статусе

Российские фигуристы, которым Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе, намерены оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Речь идёт о Камиле Валиевой, Марке Кондратюке, Александре Степановой и Иване Букине. ISU постановил, что спортсмены не соответствуют требованиям для участия в международных соревнованиях в нейтральном качестве.

«Федерация фигурного катания на коньках России и наши фигуристы, несправедливо лишённые права выступать на международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, в ближайшее время подадут к ISU иск в CAS», — заявил Дегтярев.

По его словам, спортсменам и Федерации фигурного катания на коньках России окажут юридическую поддержку, в том числе предоставят квалифицированных адвокатов.

В августе ISU предоставил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, однако уже в сентябре отозвал его. Фигуристы решили обжаловать это решение. Степанова и Букин, которым в статусе отказали, также подали апелляции в ISU.

С сезона-2026/27 российские фигуристы получили возможность участвовать в международных турнирах ISU в нейтральном статусе. До этого после отстранения в 2022 году россияне практически не выступали на соревнованиях под эгидой организации. Исключением стали Аделия Петросян и Пётр Гуменник, которые прошли олимпийскую квалификацию и выступили на Играх 2026 года в Италии.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение выступить на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае. Турнир пройдёт в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.