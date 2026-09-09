Фигурист Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае

Российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение выступить на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Китае. Турнир пройдёт в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

22-летний россиянин попал на соревнования в соответствии с альтернативным списком запасных. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Мы рады этим шагам к полноценному возвращению российских фигуристов на международную арену», — отметил Коган.

Приглашение Дикиджи последовало вскоре после его успешного возвращения на международные соревнования. 5 сентября фигурист выиграл турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио.

Этот старт стал первым за четыре года международным турниром такого уровня с участием российских фигуристов. Теперь Дикиджи получил возможность выступить и в более престижной серии Гран-при ISU.

Дикиджи — чемпион России 2025 года и многократный победитель этапов российского Гран-при. В сезоне-2025/26 он занял седьмое место на чемпионате страны.

Ранее сообщалось, что флаги России появились на трибунах на турнире по фигурному катанию в Японии. Фигуристы из РФ с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе. Использование национальной символики на официальных турнирах не предусмотрено, однако её появление на трибунах не запрещено.